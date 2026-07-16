Минобороны РФ заявило об ударе «Геранью» по сухогрузу ВСУ в Черном море

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удар по сухогрузу «Геранью» в Черном море не является единичным событием. Ранее Минобороны России заявляло, что с 20 июля 2023 года все суда, следующие через Черное море в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и могут быть признаны военными целями. Это заявление последовало после приостановки участия России в зерновой сделке 18 июля того же года.

Украина, в свою очередь, в августе того же года объявила российские порты в Черном море зоной военной угрозы. В августе 2023 года экипаж патрульного корабля Черноморского флота РФ «Василий Быков» уже останавливал и досматривал сухогруз «Сукра Окан», следовавший в Измаильский морской торговый порт Украины. Тогда капитан судна не отреагировал на требование российских военных моряков, после чего был открыт предупредительный огонь.