Минобороны РФ заявило об ударе «Геранью» по сухогрузу ВСУ в Черном море
Вооруженные силы России ударили дроном «Герань» по сухогрузу ВСУ в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, судно направлялось в порт «Черноморск» Одесской области. На его борту, как утверждают в Минобороны, перевозили военный груз для ВСУ. Ведомство опубликовало ролик с момента удара. На нем видно, что беспилотник влетает в кормовую часть судна.
Удар по сухогрузу «Геранью» в Черном море не является единичным событием. Ранее Минобороны России заявляло, что с 20 июля 2023 года все суда, следующие через Черное море в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и могут быть признаны военными целями. Это заявление последовало после приостановки участия России в зерновой сделке 18 июля того же года.
Украина, в свою очередь, в августе того же года объявила российские порты в Черном море зоной военной угрозы. В августе 2023 года экипаж патрульного корабля Черноморского флота РФ «Василий Быков» уже останавливал и досматривал сухогруз «Сукра Окан», следовавший в Измаильский морской торговый порт Украины. Тогда капитан судна не отреагировал на требование российских военных моряков, после чего был открыт предупредительный огонь.