В Черноземье 18 июля ожидается теплая и солнечная погода, до +24°C

В субботу, 18 июля, жителей Черноземья ожидает теплая и солнечная погода. Температура будет варьироваться от +13°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем потеплеет до +24°C, вечером столбик термометра понизится до +22°C, ночью будет +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +23°C, вечером она составит +21°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +17°C, днем — +23°C, вечером будет +22°C, а ночью температура понизится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем — +23°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +23°C, вечером будет +22°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +23°C, вечером также будет +21°C, ночью — +14°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова