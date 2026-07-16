Минфин предложил расширить льготы для держателей российских евробондов
Минфин России предлагает освободить от налогообложения выплаты иностранным держателям номинальной стоимости еврооблигаций при погашении. Такие поправки в Налоговый кодекс готовятся ко второму чтению законопроекта, сообщает «Интерфакс».
До 2022 года выплаты по евробондам нерезидентам проходили через SPV (специальные юрлица, которые создают российские компании), и российский эмитент не был налоговым агентом. После санкций указами президента № 95 и № 198 ввели прямые выплаты — от заемщика или через депозитарий, минуя SPV.
В 2023 году от налога освободили купонные доходы по таким прямым выплатам. Теперь Минфин хочет распространить льготу и на погашение тела долга. В пояснительной записке говорится: предлагается «установить освобождение от налогообложения в РФ сумм выплат иностранным держателям в размере номинальной стоимости еврооблигаций, осуществляемых при их погашении».
Предложение Минфина является частью более широкого спектра мер, которые были разработаны правительством для смягчения налоговой нагрузки на российские юридические и физические лица в условиях западных санкций, ограничивших операции с зарубежными активами и доходами. Ранее Минфин уже предлагал освободить от НДФЛ доходы россиян, полученные по «вынужденным сделкам», связанным с выводом компаний из-под западных санкций. Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает, что российские юридические лица—держатели еврооблигаций смогут до 2024 года отсрочить уплату налогов на доход от еврооблигаций, недополученный из-за западных санкций. Это касается юрлиц, чьи выплаты были заблокированы зарубежными расчетными организациями. Также российские банки смогут не включать в резерв по сомнительным долгам задолженности по еврооблигациям, возникшие в 2022–2023 годах.
Данные меры направлены на защиту интересов российских инвесторов после того, как в апреле 2022 года Минфин России начал выплачивать обязательства по евробондам в рублях из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, вызванного западными санкциями. Отмечалось, что при неработающем междепозитарном мосту с НРД нерезиденты могли получить выплаты по российским евробондам, а российские инвесторы — нет. Это привело к ситуации, когда эмитенты могли «платить дважды», производя выплаты в валюте, которые затем замораживались, и затем повторно выплачивая в рублях. Таким образом, речь шла о создании механизма, который позволил бы российским держателям евробондов получать выплаты, минуя заморозку средств в иностранных клиринговых системах.