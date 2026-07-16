Минфин предложил расширить льготы для держателей российских евробондов

Минфин России предлагает освободить от налогообложения выплаты иностранным держателям номинальной стоимости еврооблигаций при погашении. Такие поправки в Налоговый кодекс готовятся ко второму чтению законопроекта, сообщает «Интерфакс».

До 2022 года выплаты по евробондам нерезидентам проходили через SPV (специальные юрлица, которые создают российские компании), и российский эмитент не был налоговым агентом. После санкций указами президента № 95 и № 198 ввели прямые выплаты — от заемщика или через депозитарий, минуя SPV.

В 2023 году от налога освободили купонные доходы по таким прямым выплатам. Теперь Минфин хочет распространить льготу и на погашение тела долга. В пояснительной записке говорится: предлагается «установить освобождение от налогообложения в РФ сумм выплат иностранным держателям в размере номинальной стоимости еврооблигаций, осуществляемых при их погашении».