Про Юрия Куклачева решили снять байопик
В России снимут биографический фильм о народном артисте РСФСР, основателе Театра кошек Юрии Куклачеве. Продюсером ленты выступит дрессировщик Эдгард Запашный, рассказал ТАСС сын артиста Дмитрий Куклачев.
Юрий Куклачев
Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ
«Что касается продюсирования, я полностью доверяю Эдгарду Вальтеровичу, потому что его опыт, его проекты, которые выходят, они все очень грамотно и правильно сделаны, каждый из них имеет успех», — подчеркнул он.
По словам Дмитрия Куклачева, мысль снять фильм появилась, когда он и Эдгард Запашный возвращались с агитбригадой из зоны боевых действий. Дрессировщик предложил придумать концепт сценария для художественного фильма. После этого Дмитрий Куклачев направил Эдгарду Запашному предложение, которое последний обещал рассмотреть.
Родственник артиста также сообщил, что будущая картина может выйти как в формате полнометражного художественного фильма, так и в виде сериала. На главные роли он рассматривает Сергея Безрукова и Сергея Бурунова.
Юрий Куклачев — российский клоун и дрессировщик. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Его Театр кошек удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира». В апреле артисту исполнилось 77 лет.
Юрий Куклачев является народным артистом РСФСР, создателем и бессменным художественным руководителем Театра кошек в Москве с 1990 года. Его театр удостоен множества международных наград, включая Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира». Несколько лет назад, в апреле 2024 года, Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт во время своего юбилейного концерта, после чего ему установили пять стентов для восстановления кровоснабжения сердца. Тогда он отмечал, что ему 75 лет.
В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских деятелей культуры и спорта, в том числе Юрия Куклачева. Санкции введены на десять лет и предусматривают блокирование активов, аннулирование лицензий и запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности на территории Украины.