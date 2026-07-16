Про Юрия Куклачева решили снять байопик

В России снимут биографический фильм о народном артисте РСФСР, основателе Театра кошек Юрии Куклачеве. Продюсером ленты выступит дрессировщик Эдгард Запашный, рассказал ТАСС сын артиста Дмитрий Куклачев.

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Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Юрий Куклачев

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

«Что касается продюсирования, я полностью доверяю Эдгарду Вальтеровичу, потому что его опыт, его проекты, которые выходят, они все очень грамотно и правильно сделаны, каждый из них имеет успех», — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Куклачева, мысль снять фильм появилась, когда он и Эдгард Запашный возвращались с агитбригадой из зоны боевых действий. Дрессировщик предложил придумать концепт сценария для художественного фильма. После этого Дмитрий Куклачев направил Эдгарду Запашному предложение, которое последний обещал рассмотреть.

Родственник артиста также сообщил, что будущая картина может выйти как в формате полнометражного художественного фильма, так и в виде сериала. На главные роли он рассматривает Сергея Безрукова и Сергея Бурунова.

Юрий Куклачев — российский клоун и дрессировщик. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Его Театр кошек удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира». В апреле артисту исполнилось 77 лет.