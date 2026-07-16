Вэнс заявил, что администрация США ошиблась при публикации файлов Эпштейна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация «все испортила» в ситуации с публикацией документов финансиста Джеффри Эпштейна. По словам вице-президентам, Белый дом допустил ошибки в коммуникации, завысив ожидания, а затем придя к выводу, что новой информации практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Jim Vondruska / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Jim Vondruska / Reuters

«Я говорю это совершенно откровенно: мы совершенно точно испортили всю публикацию по делу Эпштейна, вот что мы только что сделали», — сказал Вэнс в эфире программы Джо Рогана (цитата по Politico). «Но думаю ли я, что причина, по которой мы испортили коммуникацию, заключалась в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет»,— пояснил он.

Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли с участием несовершеннолетних, был арестован в 2019 году и найден мертвым в тюремной камере. В декабре 2025 года Минюст США начал публикацию миллионов страниц документов по его делу, где фигурируют многие известные политики и бизнесмены.

Лусине Баласян