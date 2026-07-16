Вэнс заявил, что администрация США ошиблась при публикации файлов Эпштейна
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация «все испортила» в ситуации с публикацией документов финансиста Джеффри Эпштейна. По словам вице-президентам, Белый дом допустил ошибки в коммуникации, завысив ожидания, а затем придя к выводу, что новой информации практически нет.
Джей Ди Вэнс
Фото: Jim Vondruska / Reuters
«Я говорю это совершенно откровенно: мы совершенно точно испортили всю публикацию по делу Эпштейна, вот что мы только что сделали», — сказал Вэнс в эфире программы Джо Рогана (цитата по Politico). «Но думаю ли я, что причина, по которой мы испортили коммуникацию, заключалась в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет»,— пояснил он.
Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли с участием несовершеннолетних, был арестован в 2019 году и найден мертвым в тюремной камере. В декабре 2025 года Минюст США начал публикацию миллионов страниц документов по его делу, где фигурируют многие известные политики и бизнесмены.
Публикация дела Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, была обусловлена принятым в ноябре 2025 года Конгрессом США почти единогласно законом о прозрачности файлов Эпштейна. Этот закон обязывал Минюст США обнародовать все имеющиеся документы к 19 декабря 2025 года, но с возможностью редактирования для защиты жертв, текущих расследований и интересов национальной безопасности. Несмотря на это, ведомство не опубликовало все материалы сразу, ссылаясь на необходимость изучения огромного объема данных и защиты жертв.
Процесс публикации сопровождался скандалами и критикой. В частности, адвокаты жертв требовали удаления части опубликованных документов из-за массовых ошибок в редактировании, которые привели к раскрытию персональных данных пострадавших, включая полные имена и адреса. Также конгрессмены обвиняли Минюст в слежке за их поисковыми запросами при изучении неотредактированных файлов, что вызвало новые требования о расследовании.
В опубликованных материалах упоминаются многие известные личности, включая бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа, а также основателя Microsoft Билла Гейтса. Эти упоминания, хоть и вызвали широкий общественный резонанс, не всегда приводили к серьезным скандалам в американских политических кругах. Сам Дональд Трамп, который изначально выступал против полной публикации, позже заявил, что документы его «оправдывают».