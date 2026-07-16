Португалия первой в ЕС присоединилась к проекту по контролю за ИИ в медицине

Португалия стала первой страной-членом Евросоюза, которая присоединилась к глобальной системе надзора за использованием возможностей искусственного интеллекта в медицине HealthAI. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение подписали португальский регулятор в области здравоохранения Infarmed и швейцарская НКО HealthAI. Португалия получит доступ к каталогу одобренных медицинских ИИ-инструментов, а также к информационной системе — через нее врачи смогут сообщать об ошибках в работе ИИ.

Сейчас к Глобальной системе регулирования в области искусственного интеллекта в здравоохранении (GRN) HealthAI уже подключены Великобритания, Бразилия, Сингапур, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Замбия и Перу. Исполнительный директор организации Баптиста Лейте сообщила Reuters, что сейчас идут переговоры с другими странами Евросоюза.