Португалия первой в ЕС присоединилась к проекту по контролю за ИИ в медицине
Португалия стала первой страной-членом Евросоюза, которая присоединилась к глобальной системе надзора за использованием возможностей искусственного интеллекта в медицине HealthAI. Об этом сообщает Reuters.
Соглашение подписали португальский регулятор в области здравоохранения Infarmed и швейцарская НКО HealthAI. Португалия получит доступ к каталогу одобренных медицинских ИИ-инструментов, а также к информационной системе — через нее врачи смогут сообщать об ошибках в работе ИИ.
Сейчас к Глобальной системе регулирования в области искусственного интеллекта в здравоохранении (GRN) HealthAI уже подключены Великобритания, Бразилия, Сингапур, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Замбия и Перу. Исполнительный директор организации Баптиста Лейте сообщила Reuters, что сейчас идут переговоры с другими странами Евросоюза.
Португалия присоединилась к глобальной инициативе HealthAI по надзору за искусственным интеллектом (ИИ) в медицине на фоне широкого международного обсуждения регулирования ИИ. В июле 2025 года в ЕС вступил в силу Закон об искусственном интеллекте (AI Act), который регулирует разработку и применение ИИ и классифицирует все системы на основе ИИ по уровню риска — от низкого до неприемлемого. Он был разработан под влиянием со стороны Европарламента, стран-членов ЕС, Еврокомиссии и направлен на стимулирование развития ИИ в ЕС.
AI Act запрещает использование систем распознавания лиц и эмоций, предиктивной аналитики полицией, а также жестко регулирует генеративный ИИ и высокорисковые системы, такие как медицинское оборудование. За нарушения предусмотрены штрафы до 30 млн евро или 6% годовой глобальной выручки компании. При этом в 2025 году Еврокомиссия предложила смягчить некоторые требования AI Act, предоставив компаниям «льготный период» на год из-за давления со стороны технологических корпораций и властей США. Это решение еще должны поддержать Европарламент и страны-участницы.