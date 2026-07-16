Саратовской области спишут 2 млрд руб. долга по бюджетным кредитам

Саратовской области спишут почти 2 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовской области спишут почти 2 млрд руб. бюджетных кредитов

Фото: ИА «Общественное мнение» Саратовской области спишут почти 2 млрд руб. бюджетных кредитов

Фото: ИА «Общественное мнение»

Как пояснили в кабмине, объем списания зависит от фактических вложений региона в модернизацию ЖКХ, замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление транспорта, докапитализацию промфондов и инфраструктурные проекты в опорных пунктах. Также учитываются средства, направленные на поддержку управляющих компаний в преференциальных зонах. Всего задолженность спишут девяти регионам на общую сумму около 8,4 млрд руб.

«Освободившиеся ресурсы они смогут направить на дальнейшую реализацию актуальных и перспективных проектов, формирование привлекательных условий для бизнеса и комфортной среды для жизни граждан», — отметил господин Мишустин.

Марина Окорокова