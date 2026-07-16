В США предложили ужесточить визовый режим для журналистов и студентов
Министерство внутренней безопасности США предложило ужесточить визовые правила для иностранных студентов и журналистов. Это следует из уведомления ведомства в Федеральном реестре, передает Reuters.
Студенты, лица, пребывающие в США по программе обмена, и иностранные журналисты получают визы категорий F, J и I. Новые правила вводят ограничения на срок пребывания для таких категорий — документы позволяют находиться в США только на срок действия программы или работы в США.
Журналисты смогут въезжать в США на срок не более чем 240 дней. После того как срок визы закончится, ее можно продлить. Для граждан Китая упомянутый срок предлагается ограничить 90 днями. Перед тем как определить дату вступления в силу, решение рассмотрит Конгресс.
Президент США Дональд Трамп с начала второго срока проводит масштабную кампанию по борьбе с нелегальной миграцией. В августе 2025 года МВД США сообщало, что с того момента, как господин Трамп вступил в должность, страну покинули около 1,6 млн нелегальных мигрантов. Американский президент также добивался отмены права на автоматическое гражданство для детей, рожденных в США. Верховный суд Соединенных Штатов не дал ему этого сделать.
Ужесточение визового режима в США является частью более широкой миграционной политики, которую администрация Дональда Трампа проводит с начала своего первого срока. Ещё в 2017 году был введен запрет на въезд гражданам из стран с преимущественно мусульманским населением. В 2025 году Трамп (в рамках борьбы с нелегальной миграцией) ввел полный или частичный запрет на въезд для граждан 19 стран, включая Афганистан, Иран, Ливию, Туркменистан, Кубу и Венесуэлу. Вероятно, в этот список также смогут попасть туристы, политики и бизнесмены из стран с высоким показателем просроченных виз.
Китайские студенты, которые до сих пор составляли значительную долю иностранных студентов в США, уже столкнулись с трудностями при получении виз. Администрация Трампа предписала консульствам проводить проверку в соцсетях каждого заявителя, желающего поехать учиться, и уже были случаи отказов. Это вызвало обеспокоенность в академическом сообществе, так как иностранные студенты, платёжеспособные, являются важным источником дохода для американских университетов и субсидирования местных студентов.