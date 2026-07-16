В США предложили ужесточить визовый режим для журналистов и студентов

Министерство внутренней безопасности США предложило ужесточить визовые правила для иностранных студентов и журналистов. Это следует из уведомления ведомства в Федеральном реестре, передает Reuters.

Студенты, лица, пребывающие в США по программе обмена, и иностранные журналисты получают визы категорий F, J и I. Новые правила вводят ограничения на срок пребывания для таких категорий — документы позволяют находиться в США только на срок действия программы или работы в США.

Журналисты смогут въезжать в США на срок не более чем 240 дней. После того как срок визы закончится, ее можно продлить. Для граждан Китая упомянутый срок предлагается ограничить 90 днями. Перед тем как определить дату вступления в силу, решение рассмотрит Конгресс.

Президент США Дональд Трамп с начала второго срока проводит масштабную кампанию по борьбе с нелегальной миграцией. В августе 2025 года МВД США сообщало, что с того момента, как господин Трамп вступил в должность, страну покинули около 1,6 млн нелегальных мигрантов. Американский президент также добивался отмены права на автоматическое гражданство для детей, рожденных в США. Верховный суд Соединенных Штатов не дал ему этого сделать.