РПЦ одобрила свое упоминание в названии Белорусской православной церкви

Составлено ИИ-Ассистентъ

Белорусская православная церковь (БПЦ) является каноническим подразделением Русской православной церкви на территории Белоруссии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает пастырские визиты в Белоруссию, что подчёркивает тесные связи двух церквей и значимость региона для РПЦ. Например, в 2025 году он посетил страну в связи с 900-летием Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря и наградил президента Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени за развитие церковно-государственных отношений.