РПЦ одобрила свое упоминание в названии Белорусской православной церкви
Синод Белорусского экзархата согласился дополнить наименование «Республиканское объединение “Белорусская православная церковь”» словами «(Белорусский экзархат Московского патриархата)». Изменения одобрила Русская православная церковь (РПЦ), указано в сообщении на сайте Московского патриархата.
Сейчас на сайте Белорусского экзархата уже содержатся дополнения. Обновленный вариант написания выглядит так: «Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата)».
Священный синод РПЦ заявил, что названия канонических частей Русской православной церкви должны содержать упоминания РПЦ или Московского патриархата. Это касалось Белорусского экзархата, Митрополичьего округа в Казахстане и Среднеазиатского митрополичьего округа в Узбекистане и Киргизии.
Белорусская православная церковь (БПЦ) является каноническим подразделением Русской православной церкви на территории Белоруссии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает пастырские визиты в Белоруссию, что подчёркивает тесные связи двух церквей и значимость региона для РПЦ. Например, в 2025 году он посетил страну в связи с 900-летием Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря и наградил президента Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени за развитие церковно-государственных отношений.