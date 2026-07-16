Жителя Буинска приговорили к четырем годам за наезд на инспектора ДПС

Буинский городской суд назначил 20-летнему местному жителю наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за наезд на инспектора ДПС. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, ночью 28 марта местный житель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем без регистрационных знаков. После остановки экипажем ДПС он отказался предъявить документы, совершил наезд на одного из инспекторов и провез его на капоте автомобиля 1,5 км.

Водитель остановился после того, как сотрудник полиции разбил лобовое стекло автомобиля.

Анна Кайдалова