Образовательный гектар

Подконтрольная Sminex Алексея Тулупова ГК «Инград» продала Level Group Вадима Мошковича 1 га на 11-й Парковой улице в Москве. Сумма сделки могла составить 200–300 млн руб. На участке согласовано строительство учебно-госпитального центра, но впоследствии площадка, вероятно, будет перепрофилирована под жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Группа «Инград» продала участок в 1 га на 11-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово в Москве, следует из данных ЕГРН. Новым владельцем площадки 9 июля стало ООО «Левел Эйр», подконтрольное Level Group. Актив не вписывался в портфель компании — она ориентируется на строительство в центре Москвы, объясняет вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова. В Level Group отказались от комментариев.

ГК «Инград» два года назад входила в топ-20 девелоперов по объему строительства: в августе 2024 года она возводила 712 тыс. кв. м. Но затем собственник бизнеса сменился. В октябре 2024 года концерн «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова продал «Инград» Sminex Алексея Тулупова. Сделка оценивалась в 35–40 млрд руб. В 2025 году выручка компании сократилась на 25%, до 47 млрд руб., чистый убыток достиг 3 млрд руб.

Со сменой собственника ГК «Инград» переориентировался на завершение начатых проектов и реализацию земельного банка. В 2025 году девелопер продал 146 га в Подмосковье, согласно его отчетности. Кроме того, проект строительства жилого комплекса Injoy на севере Москвы перешел региональному девелоперу «Талан», а Foriver Residence на юге — ГК «Сибпромстрой». ГК «Вектор» и связанные с ней структуры выкупили у «Инграда» жилые комплексы «Одинград» в Подмосковье и «Филатов луг» в Новой Москве.

Level Group строит 689 тыс. кв. м жилья в Москве и Подмосковье, по данным «Наш.Дом.РФ». Основные владельцы бизнеса — экс-сенатор Вадим Мошкович (48,6%), гендиректор компании Кирилл Игнахин (41,4%), Елена Воронина (5,9%) и Александр Меркулов (4,2%).

С марта 2025 года Вадим Мошкович находится под арестом по обвинению в мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве. В начале мая Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену и связанным с ним людям, обратив в доход государства более половины акций «Русагро» и другие активы более чем на 0,5 трлн руб. Доля Вадима Мошковича в Level Group пока остается за ним. Хотя партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня не исключает, что этот актив в перспективе также может войти в периметр разбирательств.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает сделку по продаже 1 га на 11-й Парковой улице в 200–250 млн руб. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский — в 300 млн руб. На участке согласовано строительство учебно-госпитального комплекса на 7,5 тыс. кв. м. Такой проект потребует вложения 2,5–3 млрд руб., говорит господин Шелковский. Хотя собеседник “Ъ” на рынке не исключает, что Level Group может перепрофилировать площадку под жилье.

Level Group активно пополняет портфель проектов, в том числе в регионах. Застройщик намерен выйти на рынок Татарстана, писала ранее газета «Ведомости». В марте 2026 года девелопер приобрел площадку под жилой комплекс в Санкт-Петербурге. В прошлом году компания стала победителем торгов по продаже права участия в проекте комплексной застройки в Нижнем Новгороде.

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Компания увеличивает инвестиционную активность в условиях спада на рынке жилья. В январе—июне 2026 года в Москве было зарегистрировано 38,9 тыс. договоров долевого строительства жилых и нежилых объектов, следует из данных Росреестра, год к году значение сократилось на 30%. В Московской области, согласно DataFlat.ru, падение составило 9% год к году, до 20,2 тыс. договоров.

Дарья Андрианова