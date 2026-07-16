Экс-главу модельного агентства Elite Model Management обвиняют в изнасилованиях

Шесть бывших моделей, работавших с парижским агентством Elite Model Management, обвинили его бывшего директора Жераля Мари в изнасилованиях и контрабанде людей. В своих исках истицы утверждают, что Мари совершил преступления в 1980–1990-х годах, когда некоторые из них были еще несовершеннолетними. Об этом сообщает Le Monde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жераль Мари

Фото: Philippe Wojazer / Reuters Жераль Мари

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Не все пострадавшие раскрывают свои имена, однако все они указывают на то, что Жераль Мари обращался с юными моделями «как с проститутками», нередко «подпаивал» их, чтобы они «отключились», и пользовался этим. Шеф агентства также устраивал дорогие вечеринки с участием моделей, на которые приглашались богатые мужчины в возрасте.

76-летний Жераль Мари одно время был женат на модели Линде Евангелисте и дружил с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Экс-директор настаивает на своей невиновности. «Он категорически отвергает все обвинения в изнасилованиях»,— заявила его адвокат Селин Бекерман, отметив, что «нельзя до бесконечности выдвигать одни и те же обвинения».

Это уже не первое обвинение в отношении господина Мари от разных моделей Elite Model Management. С 2020 года о домогательствах и изнасилованиях заявили более десятка бывших моделей. Предыдущее обвинение в июне 2026 года выдвинула Кэрре Отис, которая сотрудничала с Elite Model Management в 80–90-х годах. Женщина заявила, что глава агентства неоднократно насиловал ее, когда ей было всего 17 лет. Иски Отис, как и иски некоторых других моделей, ранее отклонялись судом из-за истечения срока давности. Но пострадавшие добиваются изменения законов во Франции и Европе, чтобы привлечь Жераля Мари к ответственности.

Алена Миклашевская