Количество банкротств физлиц и ИП в Удмуртии за год сократилось на 10,4%

Во втором квартале 2026 года на 10,4%, до 1,2 тыс., сократилось число сообщений об открытии процедуры банкротства физлиц и индивидуальных предпринимателей Удмуртии. При этом количество конкурсных производств в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств выросло более чем в два раза — до пяти. жителей республики. Также незначительно выросла численность внесудебного банкротства граждан — до 375 (+3,2%), следует из данных Федресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Рост числа банкротств компаний, пусть и некритичный, – объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов»,— пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

В целом по России количество сообщений о банкротстве физлиц выросло практически на 19%, до 1,9 тыс. В сравнении с четвертым кварталом 2025 года прирост составил 9,2%. Однако в то же время за полгода в 2,9 раза повысился показатель отказов судов в освобождении граждан от долгов, а их доля увеличилась с 1,1% до 2,4%. Господин Юхнин связывает это с тенденцией ужесточения судебной практики.