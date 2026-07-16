Более 200 человек пострадали в давке во время шествия паломников в Индии
Во время ежегодного индуистского фестиваля Ратха-ятра в Пури образовалась давка. Погибли два человека, еще около 100 человек находятся в больницах с травмами, пишет индийское издание Hindustan Times. По данным CNBC 18, число пострадавших уже превысило 200 человек.
16 июля несколько сотен тысяч человек вышли на улицы, чтобы поучаствовать в процессии. Больше всего людей скопилось у храма Джаганнатхи. Из-за паники в толпе началась давка, которая привела к гибели двух человек.
Сейчас на месте работают врачи и сотрудники службы безопасности. Они пытаются вывести людей, которым стало плохо, из толпы и оказать им медицинскую помощь.
В прошлом в Индии уже происходили трагические инциденты, связанные с массовыми скоплениями людей на религиозных праздниках. Например, в июле 2024 года более 100 человек погибли в давке на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш после выступления проповедника. Также в 2013 году на мосту во время индуистского фестиваля Наваратри давка привела к гибели 115 человек и ранениям более 110 человек. Подобные события, как обрушение сцены на религиозном празднике в Уттар-Прадеше в январе 2025 года, когда погибли шесть человек, подчеркивают риски, связанные с организацией массовых мероприятий и контролем за скоплениями людей на значимых событиях.