Более 200 человек пострадали в давке во время шествия паломников в Индии

Во время ежегодного индуистского фестиваля Ратха-ятра в Пури образовалась давка. Погибли два человека, еще около 100 человек находятся в больницах с травмами, пишет индийское издание Hindustan Times. По данным CNBC 18, число пострадавших уже превысило 200 человек.

16 июля несколько сотен тысяч человек вышли на улицы, чтобы поучаствовать в процессии. Больше всего людей скопилось у храма Джаганнатхи. Из-за паники в толпе началась давка, которая привела к гибели двух человек.

Сейчас на месте работают врачи и сотрудники службы безопасности. Они пытаются вывести людей, которым стало плохо, из толпы и оказать им медицинскую помощь.