Kabrita запускает проект «Kabrita-капитал» с призовым фондом 500 тыс. бонусов

На фоне сохраняющихся демографических вызовов в Черноземье бренд детского питания Kabrita объявил о запуске проекта «Kabrita-капитал». Общий призовой фонд акции составляет 500 тыс. бонусов сети «Детский мир», а также дополнительные подарки от партнеров.

По данным Росстата, в регионах Черноземья продолжается снижение рождаемости и естественная убыль населения, что делает поддержку семей с детьми одной из наиболее актуальных социальных тем.

Проект вдохновлен идеей материнского капитала и призван помочь родителям с покупкой товаров первой необходимости для ребенка. Принять участие можно при покупке продукции Kabrita на сумму от 1 тыс. рублей с использованием бонусной карты «Детского мира» — в магазинах сети или онлайн. После покупки участник автоматически становится участником акции, а количество чеков увеличивает шансы на выигрыш.

Акция пройдет с 1 апреля по 22 декабря 2026 года в России и Казахстане. Партнерами проекта выступили сеть «Детский мир», а также бренды Manu, Windi, Dentinale и NoseFrida, подготовившие дополнительные призы для участников.