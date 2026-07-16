Рост рекламы замедлился почти втрое: бизнес ищет альтернативные инструменты продвижения

Развитие регионального бизнеса меняет подход компаний к продвижению. Предприятия Черноземья сегодня активнее выходят на федеральные рынки, расширяют географию продаж и начинают конкурировать не только продуктом, но и репутацией. По данным Воронежстата, в 2025 году инвестиции в основной капитал Воронежской области составили 348,5 млрд руб., а количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России, по данным ФНС, выросло до 6,4 млн — почти на 200 тыс. компаний больше, чем годом ранее.

Одновременно меняется и рынок рекламы. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем регионального рекламного рынка в 2025 году увеличился лишь на 1%, тогда как федеральный рынок вырос на 8,5%. Эксперты связывают это с насыщением традиционных рекламных каналов, ростом стоимости привлечения аудитории и усилением конкуренции за внимание потребителей. В этих условиях компании все чаще перераспределяют бюджеты в пользу инструментов, способных формировать долгосрочное доверие, — экспертных публикаций, личного бренда руководителей и системной работы с федеральными СМИ.

Эта тенденция отражается и на рынке образования. Интерес к программам в сфере коммуникаций продолжает расти: например, направление «Реклама и связи с общественностью» в НИУ ВШЭ традиционно входит в число наиболее конкурентных гуманитарных программ с одним из самых высоких проходных баллов.

На этом фоне появляются практико-ориентированные образовательные проекты. Один из них — трехмесячный курс «Медиакод», который запускают журналист и PR-директор Ксения Шаверская совместно с медиаменеджером, телеведущей НТВ и продюсером Светланой Фроловой. В экспертный состав программы войдут преподаватели МГУ, действующие журналисты федеральных СМИ России и стран СНГ, телевизионные продюсеры, редакторы и специалисты по стратегическим коммуникациям. Программа ориентирована на предпринимателей, экспертов, маркетологов и PR-специалистов и посвящена практической работе с федеральными редакциями, медиатренингам и построению долгосрочной коммуникационной стратегии.