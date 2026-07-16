Российский рынок ушел в пике

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) упал до минимума с декабря 2022-го. На утренних торгах показатель в моменте опустился ниже 2100 пунктов. Во время основной сессии падение продолжилось, сейчас индекс теряет примерно 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вполне возможно, что в ближайшие дни фондовый рынок пробьет психологическую отметку в 2000 б. п., допускают опрошенные “Ъ FM” эксперты. В 2022 году показатель просел до минимума главным образом из-за дивидендной отсечки «Лукойла», напоминает замгендиректора финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов. Теперь же, по его словам, на негативную динамику влияют сразу несколько факторов, и оптимизма не предвидится:

«Наблюдаем непрекращающееся падение уже на протяжении 18 недель, сейчас каких-то оптимистичных новостей у инвесторов нет. Несмотря на то что цены на нефть опять растут, акции нефтегазовых секторов на это никак не реагируют. Единственное, что может сейчас поддержать, — это изменение в геополитике. Но и на этом фоне, к сожалению, сейчас какой-то особо оптимистичной информации нет. При этом многие игроки открывают короткие позиции, зарабатывая на падении рынка. Но, тем не менее, большинство участников все-таки придерживаются среднесрочных и долгосрочных стратегий и в текущих условиях, конечно же, терпят убытки.

Недельные данные по инфляции не прибавляют уверенности инвесторам: все это сводится к тому, что на ближайшем заседании Центрального банка вполне возможна пауза в снижении ключевой ставки. В начале 2026 года ожидания рынка были достаточно оптимистичными: чуть ли не полупроцентное снижение ключевой ставки на каждом заседании. Сейчас мы понимаем, что этот сценарий маловероятен. Даже слышны версии, что в какой-то момент придется повышать ставку. Поэтому, конечно же, все это нервирует рынок и приводит его к той точке, которую мы сейчас наблюдаем.

Дивидендные отсечки еще не прошли у крупнейших эмитентов, и мы вполне ожидаем, что индекс может опуститься ниже психологической отметки в 2 тыс. пунктов. После этой отметки вполне возможно, что будут предприняты какие-то попытки "быков" выкупить это падение. Но пока не будет четких сигналов по геополитике, скорее всего, российский рынок вряд ли найдет точку опоры и начнет расти».

Сегодня котировки одного из крупнейших участников фондового рынка — «Газпрома» — в моменте упали ниже 84 руб., то есть достигли исторического минимума. Накануне источники The Wall Street Journal сообщили, что Китай поставил жесткие условия по «Силе Сибири-2». Якобы Пекин согласится на строительство газопровода только если Москва будет поставлять сырье по внутрироссийским ценам. Также Дональд Трамп заявил, что готов поддержать законопроект о санкциях против покупателей российской нефти. Геополитические события играют роль, но нынешнее падение в основном связано с другими причинами, рассуждает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

«Конечно, можно сказать, что внешняя ситуация в виде возможных новых санкций, проблемы со строительством "Силы Сибири-2" влияют на рынок. Но в целом все-таки влияет на него внутренняя ситуация в экономике. Есть проблемы в топливной сфере, которая распространяется и на другие сектора. Например, индекс AGPI, который показывает доходность наших государственных облигаций, находится практически на 10% ниже, чем был зимой.

Неспособность Минфина в третий раз разместить объемы облигаций указывает на то, что рынок требует повышенных доходностей, которые, например, акции сейчас предоставить не могут. Некоторое оживление было, конечно, в диапазоне 2100-2200 б. п., но, как мы видим сейчас, это нам ни о чем не говорит. Те объемы, которые присутствуют ежедневно на бирже, совершенно не свидетельствуют о том, что растет количество покупателей. Скорее всего, продавцы доминируют, рынок продолжает сползать вниз, и цели его могут быть ниже 2 тыс. пунктов».

Накануне, 15 июля, «СберИнвестиции» сообщили, что в июле вырос спрос на покупку акций российских компаний. За две недели приток достиг 14 млрд руб., что сопоставимо с показателями за весь июнь.

Никита Путятин