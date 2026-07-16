Прокуратура Нижегородской области взыскивает ущерб бюджету на 1,2 млрд рублей

Прокуратура Нижегородской области в 2026 году взыскала в судах 550 млн руб. ущерба, который был причинен бюджетам разных уровней. Иски еще на 1,2 млрд руб. находятся на рассмотрении судов, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В частности, прокуратура добилась погашения 132 млн руб. ущерба от незаконной банковской деятельности, а также 130 млн руб. с саморегулируемой организации. Ущерб был причинен компанией, признанной недобросовестным подрядчиком и банкротом, которая сорвала строительство детского сада, спортивных объектов и благоустройство.

Кроме того, с руководителя коммерческой организации в судебном порядке взыскали 122 млн руб. неуплаченных налогов, добавили в прокуратуре.

Владимир Зубарев