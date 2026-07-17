Суд ответил на школьные вопросы

Правительство Башкирии проиграло в апелляционной инстанции спор со Сбербанком за 553 млн руб. В эту сумму вошла задолженность ООО «Школа Затон-Восточный» по кредитным договорам с банком. Компания возводила в Уфе школу на условиях государственно-частного партнерства, а правительство республики было ее поручителем. В итоге договор концессии расторгли, а школу достраивали за бюджетный счет. Тем не менее, «Школа Затон-Восточный» не погасила долг перед банком, поэтому он адресовал претензии правительству республики. Ранее кабмин проиграл спор в арбитражном суде Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Башкирии проиграло второй раунд спора со Сбербанком

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Правительство Башкирии проиграло второй раунд спора со Сбербанком

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Правительству Башкирии не удается избежать выплаты 553 млн руб. Сбербанку за финансирование строительства школы в уфимском микрорайоне Затон-Восточный. В эту сумму вошли основной долг, проценты и госпошлина. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение арбитражного суда Башкирии, который в апреле обязал кабмин погасить задолженность.

Как ранее сообщал «Ъ», в ноябре 2021 года министерство образования и науки Башкирии и ООО «Школа Затон-Восточный» (принадлежит Отто Сопроненко, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве шести школ в стране) подписали концессионное соглашение на строительство школы на 1225 мест общей площадью 8,3 тыс. кв. м в микрорайоне Затон-Восточный. Из федерального бюджета на строительство выделили более 1,7 млрд руб., из которых 866,4 млн руб. — в виде капитального гранта, 849,1 млн руб. — в виде субсидий. В 2024 году строительство было остановлено, а в марте 2025 года правительство республики в арбитражном суде расторгло концессионное соглашение и достраивало школу за свой счет, потратив на это 450 млн руб.

В суде представитель Сбербанка пояснил, что в 2022 году правительство республики поручилось по двум кредитным договорам «Школы Затон-Восточный», а в июне 2025 года утвердили график платежей. Кабмин согласился постепенно погасить долг компании в размере 510 млн руб., но не произвел даже первый платеж. Позднее в суде ответчик пояснил, что выделить деньги не получается из-за «отсутствия механизма бюджетного финансирования, допускающего замену получателя субсидии из федерального бюджета». Кроме того, в правительстве настаивали на чрезмерности исковых требований. По их мнению, банк может претендовать только на 324,4 млн руб.

В апреле арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск банка, отметив, что правительство, будучи «профессиональным участником спорных отношений», согласилось отвечать по долгам «Школы Затон-Восточный», когда компания брала кредит. Затем, указал суд, кабмин не отрицал факт задолженности, а утвердил график ее погашения, но свои обязательства не выполнил.

В апелляционных жалобах правительство Башкирии и республиканское министерство просвещения привели схожие доводы. В частности, они настаивали, что размер долга не превышает 324,4 млн руб. Именно эту сумму кредитных средств «Школа Затон-Восточный» использовала непосредственно для финансирования строительства объекта. Оценивая соглашения между банком и кабмином о погашении долга, ответчики пояснили, что позднее Минфин России сообщил «о недопустимости замены получателя субсидии, предоставляемой из бюджета, и выплаты суммы возмещения напрямую банку». Кроме того, отметили в правительстве, в марте этого года стороны расторгли соглашение о компенсации задолженности «Школы Затон-Восточный». В соглашении о расторжении было прямо указано, что выплаты теперь регулируются основными концессионными документами, а не расторгнутым соглашением.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд указал: Сбербанк, правительство Башкирии и «Школа Затон-Восточный» были участниками одного концессионного соглашения. После расторжения документа, кабмин республики подписал с банком новое соглашение – о выплате задолженности компании по кредиту, но и его весной этого года расторгли. При этом стороны определили, что далее регулировать выплаты банку будут на основании концессионного соглашения, прямым соглашением, «а также положениями действующего законодательства Российской Федерации».

Суд обратил внимание, что концессионное соглашение от 2021 года предусматривало, что в случае его досрочного прекращения, концедент в лице кабмина должен компенсировать банку сумму задолженности.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что постановление апелляционной инстанции соответствует сложившейся судебной практике. «Что касается перспектив в кассации, то они весьма невысоки, так как ее полномочия ограничены проверкой правильности применения норм материального и процессуального права. Единственный содержательный довод, который в принципе входит в компетенцию окружного суда — это аргумент о неправильном применении норм бюджетного законодательства, но этот довод уже был последовательно и аргументированно отклонен апелляцией со ссылкой на самостоятельную природу обязательства концедента по прямому соглашению, и переломить эту квалификацию в кассации будет крайне сложно»,— отметил эксперт.

«Суды не в полной мере дали оценку соглашению сторон от 2025 года, которое, как указывало правительство, не могло быть заключено ввиду нарушения бюджетного законодательства, а этим соглашением установлена обязанность по уплате средств банку. При этом, соглашением от марта этого года, которым расторгнуто прошлогоднее соглашение, обязательство по возмещению средств банку не предусмотрено, — пояснил управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов. — Кроме того, заслуживающим внимание является довод ответчика о том, что размер возмещения затрат был исчислен не из фактических затрат, а по формуле, установленной в договоре концессии. Поэтому, в случае кассационного обжалования, дело может быть направлено на новое рассмотрение».

Булат Баширов