Житель Орла по фамилии Король выиграл у «Дикси» суд из-за навязывания пакетов

Советский районный суд Орла в апелляции утвердил решение мирового суда в пользу местного жителя Владислава Короля, потребовавшего от АО «Дикси Юг» компенсацию за пакеты-майки, которые были в обязательном порядке добавлены к его покупкам в сервисе доставки. По данным картотеки, «Дикси» обязали выплатить за навязанные пакеты 596 руб., а также компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., штраф в размере 2798 руб. и госпошлину в доход города в размере 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Истец заявил в первой инстанции, что совершал покупки в приложении «Дикси» осенью 2024 года. Пакеты ему не требовались в связи с тем, что мужчина забирал заказы самостоятельно из торговой точки, пользуясь рюкзаком и личным транспортным средством.

«Неоднократные требования Владислава Короля о невключении в заказы пакетов и возврате их стоимости, направленные в адрес ответчика, оставлены без внимания. Согласно информации, полученной от АО «Дикси Юг», пакет в заказ добавляется автоматически, убрать его из заказа нельзя»,— говорится в документах суда.

Король посчитал, что таким образом были нарушены его права как потребителя. В суде он потребовал компенсировать ему вынужденную покупку 49 пакетов и выплатить 25 тыс. руб. за моральный вред. Суд удовлетворил требования частично, уменьшив сумму компенсации. Ответчик в свою очередь обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но безуспешно.

По словам представителя фирмы, истец не привел доказательств, что он не использовал пакеты-майки для упаковки, а вернул их продавцу. Король в свою очередь заявлял, что пользуется приложением с целью выгодного приобретения алкогольной продукции — вина, а, учитывая требования законодательства, заказанную алкогольную продукцию можно забрать только самовывозом непосредственно из магазина. Пакет ему там не требовался при наличии рюкзака.

Суд первой инстанции обязал ответчика предоставлять потребителям возможность отказаться от обязательного приобретения дополнительного товара — пакета-майки. По словам представителя АО «Дикси Юг» в апелляции, сейчас при оформлении доставки пакет в стоимость не входит.

В апреле «Ъ-Черноземье» рассказывал, как под Воронежем женщина подала в суд на Wildberries и потребовала сообщить ей полную информацию о продавце рубашки, которую истица купила на маркетплейсе за 1877 руб.

Денис Данилов