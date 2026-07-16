В Самаре признаны ничтожными 8 контрактов на поставку медоборудования

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры Самарской области и признал недействительными восемь государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что контракты были заключены с нарушением законодательства — заказчик ушел от проведения конкурентных процедур, искусственно раздробив идентичные работы на отдельные лоты стоимостью менее 600 тыс. рублей каждый и заключив их с единственным поставщиком.

Такой подход позволил обойти требования о проведении торгов. Первоначально Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска надзорного ведомства: в первой инстанции сочли, что поставляемый товар неоднороден, а формирование лотов не содержит нарушений.

Прокуратура не согласилась с выводами суда и обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Апелляционный суд признал доводы ведомства убедительными, отменил акт нижестоящего суда и вынес новое решение: контракты признаны ничтожными, а с поставщика взыскано 4,4 млн рублей.

Георгий Портнов