Подростков из Ижевска осудят по подозрению в краже, разбое и хранении наркотиков

В Удмуртии завершили расследование уголовных дел в отношении двух ижевчан 16 и 17 лет, ограбивших магазин. 16-летний фигурант также подозревается в избиении сверстника ради ограбления и хранении наркотиков. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В феврале 2026 года фигуранты обокрали магазин на сумму 5 тыс. руб. 16-летний обвиняемый в том же месяце напал на несовершеннолетнего местного жителя с целью ограбить. «В ходе конфликта обвиняемый достал пневматический пистолет, угрожал им потерпевшему и нанес несколько ударов по лицу»,— говорится в сообщении. При задержании в марте сотрудники полиции обнаружили при обвиняемом наркотическое вещество в крупном размере.

16-летний подросток заключен под стражу. 17-летнему фигуранту выписана подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.