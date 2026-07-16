Хуснуллин: объем ввода жилья в России превосходит показатели СССР

В России поддерживается беспрецедентный объем ввода жилья — свыше 100 млн кв. м на протяжении нескольких лет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

«Даже в Советском Союзе так не строилось, когда шли восстановления. Мы этот темп держим несколько лет подряд»,— заявил вице-премьер. Он признал, что в этом году есть небольшое снижение, поскольку вводить по 110 млн кв. м каждый год невозможно. При этом объем ввода многоквартирного жилья сохраняется на уровне прошлого года.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями в ВВП сейчас превышает 20%. Показатель, по его словам, вырос почти на 2% за последние пять лет.

При этом сейчас в сфере строительства работает 13 млн человек — это 17,7% занятых в экономике взрослых россиян. «Это огромное количество. То есть если раньше мы считали одну только стройку, а стройки имеют мультипликатор: на один рубль — 1,68 мультипликативный эффект», — сказал господин Хуснуллин.