Башкирии спишут более 12 млн рублей долга по бюджетным кредитам

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам, включая Башкирию, на общую сумму 8,37 млрд руб. Как следует из документа, Башкирии простят 12,01 млн руб. задолженности. Также долги спишут Алтаю, Чечне, Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областям.

Объем списания соответствует размеру вложений этих регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в том числе замену лифтов в многоквартирных домах, переселение жильцов аварийных домов, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности. Также регионы вложили свои средства в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.

В 2025 году задолженность по бюджетным кредитам списали 58 регионам, чья нагрузка сократилась на 226,9 млрд руб. С учетом нового списания в текущем году уже 71 региону списана задолженность на общую сумму свыше 285,7 млрд руб.

Майя Иванова