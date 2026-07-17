В условиях растущего импорта и числа внешнеторговых контрактов отечественные компании ощутили потребность в обновлении схем трансграничных переводов. Ранее действовавшие привычные банковские маршруты в настоящее время не всегда обеспечивают необходимую скорость расчетов и прозрачность комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «А7»

Фото: ООО «А7»



Российская система международных расчетов А7, благодаря собственной инфраструктуре в 100+ странах, предоставляет возможность надежных и оперативных транзакций. А7 работает в нужных валютах и с полным пакетом обязательных документов. Комиссия по импорту составляет фиксированные 0,3% + НДС (минимальная – 50 тыс. руб.). Сегодня через А7 проходит около 20% внешнеэкономических операций бизнеса нашей страны, свыше 2 тыс. платежей ежедневно, качественно и без сбоев. Рейтинг надежности компании АКРА AA(RU), что подтверждается числом клиентов – сейчас их уже более 15 тыс.

А7 проводит оперативные платежи в Китай, ОАЭ, Турцию, Европу, США и другие страны. В качестве примера: платеж в Китай, торговля с которым в настоящее время обслуживается почти на 99% в рублях и юанях, осуществляется в среднем за четыре часа, по другим направлениям – за пять дней. Компания А7 придерживается принципа прозрачности комиссий, все детали можно узнать на сайте А7.

Подробнее – на сайте A7.ru.

С 1 июля 2026 года для участников ВЭД доступно акционное предложение – выгодные расчеты без минимальной комиссии. По условиям акции, оплачиваются только фиксированные 0,3% + НДС. Активировать условия – по телефону 8 (499) 117-11-06 или почте: sales.team@a7-agent.ru.

ООО «А7», ОГРН 1247700586891