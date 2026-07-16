В Самарской области перевозчика оштрафовали за неисправные автобусы

Прокуратура выявила грубые нарушения безопасности пассажирских перевозок в Волжском районе Самарской области. В список, в числе прочего, вошли использование неисправных огнетушителей и несоблюдение режима труда водителей. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Проверка показала, что в мае 2026 года перевозчик выпустил на линию пять автобусов, эксплуатация которых была недопустима изза технических неисправностей. В частности, на огнетушителях отсутствовали сведения о поверке, а стрелки манометров находились в красной зоне — это говорит о неработоспособности оборудования. Кроме того, у одного из автобусов была обнаружена трещина на ветровом стекле, а также не работала подсветка государственного регистрационного знака.

Помимо технических нарушений, в работе перевозчика выявлены нарушения в организации труда: водители не распределяли время управления транспортом и не соблюдали установленный режим труда и отдыха.

Перевозчик получил представление. В отношении юридического лица и его руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях. Компанию и ее руководителя привлекли к ответственности: ч. 3 ст. 12.31.1 (выпуск на линию транспортного средства с запрещенными к эксплуатации неисправностями), ч. 2 ст. 11.23 (нарушение правил пользования тахографами) и ч. 3 ст. 11.23 (нарушение режима труда и отдыха водителей) КоАП РФ.

Виновные лица оштрафованы на общую сумму 89 тыс. рублей. В настоящее время перевозчик устранил все нарушения и привел автобусы в нормативное состояние.

Георгий Портнов