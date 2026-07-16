В Самаре сроки ликвидации «Мазутного озера» не менялись, расходы уменьшили на 600 млн рублей

Сроки ликвидации «Мазутного озера» в Самаре не переносились. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице «ВКонтакте».

«В информационном поле обсуждается корректировка госпрограммы “Охрана окружающей среды Самарской области” в части ликвидации “Мазутного озера” в Самаре. Считаю необходимым дать точные сведения, чтобы исключить распространение ложной информации. Сроки работ — 2027–2029 годы — на сегодняшний день не менялись. В конце мая администрация Самары завершила разработку проектной документации по объекту. Получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы», — заявил Артем Ефимов.

По словам министра, сметную стоимость удалось сократить. Минприроды Самарской области формирует заявку на участие в федеральном проекте «Генеральная уборка» для ликвидации объекта за счет федеральных средств при софинансировании областного и городского бюджетов.

«По итогам проектирования и экспертиз сметная стоимость скорректирована с 2,5 до 1,89 млрд руб. Экономия более 600 млн руб. достигнута за счtт точных инженерных расчtтов. При этом технологии, объемы и методы ликвидации отходов сохранены в полном объеме. Работа идет планово, все решения направлены на эффективную ликвидацию опасного объекта при полном сохранении экологических приоритетов региона» — отмечает Артем Ефимов.

Руфия Кутляева