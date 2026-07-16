Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки

Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На встрече президент похвалил программу семейной ипотеки и назвал ее самым надежным инструментом поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Марат Хуснуллин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Марат Хуснуллин отметил, что в России активно строится жилье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Поддерживать высокие показатели по вводу жилья помогает поддержка государства по ипотеке, добавил он. «То, что Вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную,— мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платит»,— сказал вице-премьер (цитата по пресс-службе Кремля).

«Это самый надежный инструмент. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше»,— сказал Владимир Путин. «Даже чуть меньше, один процент. По сравнению с другими — самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят»,— ответил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что в последние годы строительная отрасль выросла на 34%. Количество занятых в отрасли составляет 17,7%. Господин Хуснуллин уточнил, что это примерно 13 млн человек.