Пострадавшая в утренней аварии под Саратовом умерла в больнице
В больнице спустя полтора часа после ДТП скончалась пострадавшая в утренней аварии под Красным Кутом. Еще одна пациентка в тяжелом состоянии находится в районной больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Саратовской области.
Число жертв утреннего ДТП в Красном Куте выросло до трех
Фото: прокуратура Саратовской области
ДТП произошло сегодня в 08:45 в Красном Куте. Возле дома № 26 по Краснокутскому тупику 67-летний мужчина, управлявший Chevrolet Niva, въехал в стоящий на обочине большегруз Freightliner. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля.
Прокуратура организовала проверку, по результатам которой даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.