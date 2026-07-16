Участница «Флотилии свободы» обвинила израильских тюремщиц в изнасиловании
25-летняя немецкая журналистка Анна Лидтке, участвовавшая в доставке помощи в Газу судами «Флотилии свободы», обвинила сотрудниц израильской тюрьмы в изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian.
Фото: @anna_zetkin
Как утверждает госпожа Лидтке, инцидент произошел 8 октября 2025 года, после того, как суда флотилии были задержаны израильскими военными и ее доставили в тюрьму. Там во время досмотра надсмотрщицы поставили ее на колени, зажали рот и изнасиловали. Наблюдавшие за этим мужчины-охранники смеялись, а, возможно, и снимали происходящее. О случившемся женщина рассказала через несколько дней друзьям и врачам. Теперь же, при поддержке правозащитной организации Adalah, решила добиться возбуждения уголовного дела в отношении насильников.
Заявление госпожи Лидтке направлено генеральному прокурору Израиля, юрисконсульту Управления тюрем Израиля и в отдел по расследованию преступлений сотрудников тюрем. По мнению журналистки, ее случай не был единичным, и такая практика насилия используется, чтобы «сломить нашу волю, заставить нас замолчать».
Задержание «Флотилии свободы» и жесткое обращение с участниками, такими как Грета Тунберг, ранее уже вызывали международные скандалы и критику в адрес Израиля. Были сообщения о жестоком обращении со шведской активисткой, а также о том, что израильские силовики намеренно лишали активистов сна.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что участники «Флотилии свободы», включая Грету Тунберг, отказывались ускорить депортацию и не жаловались на жестокое обращение. Эти действия Израиль расценивает как «пиар-акцию в интересах „Хамаса“» и попытку «выставить Израиль в негативном свете», тогда как сами активисты заявляют о цели прорвать блокаду Газы и помочь населению.
В целом, сексуальное насилие в контексте израильско-палестинского конфликта является предметом взаимных обвинений. В марте 2024 года спецпредставитель ООН по вопросу сексуального насилия в вооруженных конфликтах представила доклад об изнасилованиях, совершенных боевиками «Хамас» при нападении на Израиль 7 октября 2023 года. В противовес этому, The New York Times опубликовала материал, обвиняющий израильских силовиков в сексуальном насилии над палестинскими заключенными. МИД Израиля назвал это «политически мотивированной кампанией» и «пропагандой „Хамаса“».