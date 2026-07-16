Участница «Флотилии свободы» обвинила израильских тюремщиц в изнасиловании

25-летняя немецкая журналистка Анна Лидтке, участвовавшая в доставке помощи в Газу судами «Флотилии свободы», обвинила сотрудниц израильской тюрьмы в изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @anna_zetkin Фото: @anna_zetkin

Как утверждает госпожа Лидтке, инцидент произошел 8 октября 2025 года, после того, как суда флотилии были задержаны израильскими военными и ее доставили в тюрьму. Там во время досмотра надсмотрщицы поставили ее на колени, зажали рот и изнасиловали. Наблюдавшие за этим мужчины-охранники смеялись, а, возможно, и снимали происходящее. О случившемся женщина рассказала через несколько дней друзьям и врачам. Теперь же, при поддержке правозащитной организации Adalah, решила добиться возбуждения уголовного дела в отношении насильников.

Заявление госпожи Лидтке направлено генеральному прокурору Израиля, юрисконсульту Управления тюрем Израиля и в отдел по расследованию преступлений сотрудников тюрем. По мнению журналистки, ее случай не был единичным, и такая практика насилия используется, чтобы «сломить нашу волю, заставить нас замолчать».

Алена Миклашевская