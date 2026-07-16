В Перми меняется руководство трех СМИ

В трех компаниях, которые управляют прикамскими средствами массовой информации, назначен новый директор. По решению единственного участника расторгнут трудовой договор с генеральным директором ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь» (развивает одноименный телеканал) Анной Климовой. Также свою должность покидает генеральный директор ООО «Деловая журналистика» (издает газету «Коммерсантъ-Прикамье») и ООО РИА ИД «Компаньон» Людмила Крошечкина.

Госпожа Крошечкина возглавляла ООО «Деловая журналистика» с 2016 года, а компанию, издающую «Новый Компаньон» с 2021 года. Анна Климова руководила телекомпанией с 2013 года.

Генеральным директором всех трех компаний будет назначен Игорь Лобанов. До этого господин Лобанов был председателем прикамского отделения Союза журналистов России, главным редактором и руководителем ИД «Компаньон».