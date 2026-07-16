Жителя Астрахани будут судить за разглашение данных двух женщин

В Астрахани местного жителя будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни в интернете. Ранее в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 137 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханца обвиняют в распространении персональных данных через мессенджер

Фото: СУ СКР по Саратовской области Астраханца обвиняют в распространении персональных данных через мессенджер

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие полагает, что 2 июля 2024 года и 19 ноября 2025 года фигурант в мессенджере отправил неустановленному лицу персональные данные двух астраханок. Сведения включали в себя имена, фамилии, даты рождения и адреса проживания женщин.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марина Окорокова