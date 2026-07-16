Россиянина задержали в Армении, спутав с хакером-тезкой

Гражданина России по ошибке задержали в Армении, приняв за объявленного Интерполом в международный розыск хакера. Об этом РЕН.ТВ сообщили адвокаты задержанного Михаил Мушаилов и Раджави Дилан. ТАСС со ссылкой на источник писал, что жителя Омска Александра Ермакова задержали в июне в аэропорту Еревана по запросу иностранных компетентных органов.

По данным ТАСС, господина Ермакова задержали по делу о компьютерных махинациях. По словам господ Мушаилова и Дилана, отчество задержанного в Армении россиянина не совпадает с данными человека, которого разыскивает международная полиция. Тем не менее он находится уже около двух недель в изоляторе.

Со ссылкой на документ Интерпола РЕН.ТВ сообщил, что разыскиваемого хакера подозревают в атаках с помощью программы-вымогателя Sodinokibi. По данным организации, от действий хакера пострадали больше 1 тыс. человек, включая государственные и медицинские учреждения в США. Как утверждается, подозреваемый получил доход в более $13,7 млн. Ордер на его арест выдал Окружной суд США по Северному округу Техаса 26 июня 2026 года. В США подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила Telegram-каналу Baza, что посольство РФ в Ереване запросило консульский доступ к задержанному, сегодня дипломаты должны его посетить. По словам госпожи Захаровой, состояние мужчины стало ухудшаться за время нахождения под стражей. Baza ранее также писала, что Александра Ермакова, бывшего сотрудника ФСИН из Омска, задержали, спутав с хакером-тезкой.