Импорт продукции из РФ в Грузию за год вырос на 21,4%

С января по май 2026 года Грузия нарастила импорт различной продукции из РФ на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает грузинское издание Business Press News со ссылкой на данные национальной службы статистики Geostat.

За пять месяцев с начала года Грузия импортировала из РФ продукцию общей стоимостью $983,4 млн. В 2025 году этот показатель составил $809,8 млн.

В последние годы Грузия импортирует из России 99% гречихи, 100% живых свиней и 80% подсолнечного масла. Основные статьи импорта из РФ в этом году в стоимостном выражении: нефть и нефтепродукты — $219,9 млн; сырая нефть и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных пород,— $161,4 млн; нефтяные газы и газообразные углеводороды — $153,5 млн; пшеница и меслин — $33,3 млн; подсолнечное масло — $20,2 млн; живые свиньи — $16,7 млн; электроэнергия — $12,9 млн; кофе, чай, эссенции и концентраты — $11,2 млн; шоколад и какао — $10,7 млн; хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия — $9,8 млн; древесина — $7,1 млн; минеральные и химические удобрения — $5,9 млн.

Георгий Двали, Тбилиси