Импорт продукции из РФ в Грузию за год вырос на 21,4%
С января по май 2026 года Грузия нарастила импорт различной продукции из РФ на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает грузинское издание Business Press News со ссылкой на данные национальной службы статистики Geostat.
За пять месяцев с начала года Грузия импортировала из РФ продукцию общей стоимостью $983,4 млн. В 2025 году этот показатель составил $809,8 млн.
В последние годы Грузия импортирует из России 99% гречихи, 100% живых свиней и 80% подсолнечного масла. Основные статьи импорта из РФ в этом году в стоимостном выражении: нефть и нефтепродукты — $219,9 млн; сырая нефть и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных пород,— $161,4 млн; нефтяные газы и газообразные углеводороды — $153,5 млн; пшеница и меслин — $33,3 млн; подсолнечное масло — $20,2 млн; живые свиньи — $16,7 млн; электроэнергия — $12,9 млн; кофе, чай, эссенции и концентраты — $11,2 млн; шоколад и какао — $10,7 млн; хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия — $9,8 млн; древесина — $7,1 млн; минеральные и химические удобрения — $5,9 млн.
Увеличение импорта российской продукции в Грузию традиционно вызывает дискуссии. Так, оппозиционная партия «Единое национальное движение» ранее критиковала правящую партию «Грузинская мечта» за «привязывание» страны к российской экономике, особенно в части импорта российских нефтепродуктов и роста экспорта грузинского вина и сельхозпродукции. При этом в прошлом правительство Грузии подчеркивало, что не видит ничего опасного в торгово-экономических связях с Россией, поскольку именно они способствовали двузначному росту ВВП страны.
В то же время, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, Грузия продолжает поддерживать интенсивную экономическую политику и торговое партнерство с Россией, при этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял о заинтересованности в «нормальных отношениях» с Россией. Он также подчеркивал, что Грузия присоединилась ко всем международным финансовым санкциям против России. Однако ранее глава управления по координации санкций Госдепартамента США Джим О`Брайен заявлял о возможном риске для грузинских бизнесменов, отправляющих в Россию электронику, попадающую под санкции ЕС и США, на что Министерство финансов Грузии ответило, что экспорт в Россию через КПП Казбеги-Верхний Ларс тщательно досматривается при активном участии западных партнеров.