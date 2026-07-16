Стобалльникам и победителям олимпиад в Волгоградской области выплатят по 100 тыс. руб.

Волгоградские стобалльники и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 100 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров во время встречи с выпускниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области 84 стобалльных результата

Фото: Администрация Волгоградской области В Волгоградской области 84 стобалльных результата

Фото: Администрация Волгоградской области

Разовую выплату получат без исключения все выпускники школ Волгоградской области, набравшие 100 баллов на ЕГЭ. Выплата в 100 тыс. руб. вместо ранее действовавшей в 50 тыс. руб. теперь положена олимпиадникам.

Кроме этого, дополнительные 100 тыс. руб. победители регионального этапа олимпиады получат при поступлении в волгоградские учебные заведения. На первом курсе вузов и ссузов им также будут платить стипендию 10 тыс. руб. ежемесячно. «У нас все дети талантливые. Вы очень много трудились, направляли средства на репетиторов, на книги. Ваши семьи затратили огромные ресурсы, поэтому мы хотели бы, чтобы эти средства были направлены вашим семьям на дальнейшие задачи», — заявил глава региона.

В 2026 году в Волгоградской области 78 выпускников сдали Единый госэкзамен на 100 баллов. Всего в регионе зафиксировано 84 стобалльных результата. По данным региональной администрации, одна школьница сдала четыре предмета на 100 баллов каждый, еще четыре выпускника набрали по 200 баллов.

Марина Окорокова