В Курске 15-летний подросток задержан за попытку примкнуть к террористам

Уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы) возбуждено в отношении 15-летнего жителя Курска. Следствие считает, что подросток придерживается идеологии запрещенной в РФ организации. Об этом 16 июля рассказали в Следственном комитете России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, юноша связался с «неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации», в мессенджере Telegram. Парень заявил о «желании и готовности осуществлять совместную деятельность». Молодого человека задержали сотрудники СКР и оперативники пограничного управления ФСБ России по Курской области.

Курянину уже предъявили обвинение. Решается вопрос о его заключении под стражу. СКР публикует оперативные кадры:

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Белгорода. Следствие считает, что белгородец намеревался совершить теракт в областном центре.

Денис Данилов