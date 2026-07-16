42 скотомогильника ликвидируют в Удмуртии по итогам проверки захоронений

В Удмуртии по итогам проверки 220 скотомогильников, из которых 101 сибиреязвенное захоронение, ликвидируют 42 могильника. Это на 10 меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления ветеринарии Удмуртии Фото: пресс-служба управления ветеринарии Удмуртии

«Ликвидации подлежат только неиспользуемые скотомогильники, срок последнего захоронения в которых составляет не менее двух лет для биотермических ям и не менее 10 лет для земляных ям, ветеринарно-санитарная безопасность которых установлена на основании эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследований»,— говорится в сообщении.