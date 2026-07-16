Россия купила 95% от всех экспортированных из Грузии яблок
С начала года Грузия экспортировала на внешние рынки 14,7 тыс. тонн яблок на общую сумму $11,2 млн, 95% всего экспорта данной продукции пришлось на РФ. Это следует из данных Национальной службы статистики Geostat.
Рост экспорта яблок по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 67% ($4,5 млн). В прошлом году на Россию приходился примерно такой же объем (95%) экспорта грузинских яблок. Годовой показатель экспорта яблок с августа 2025 года по июнь текущего года превысил 24 тыс. тонн стоимостью $18,2 млн. Это самый высокий показатель за последние пять лет.
Урожай яблок в Грузии собирают на востоке страны, в Горийском и Карельском районах. В Россию он экспортируется автотранспортом через КПП «Верхний Ларс» на североосетинском участке российско-грузинской границы.
В дополнение к яблокам, Грузия активно экспортирует в Россию и другие виды сельскохозяйственной продукции. Например, в последние годы отмечался значительный рост поставок персиков, голубики, картофеля и арбузов. В первом полугодии 2025 года Грузия экспортировала в Россию 2,9 тыс. тонн персиков и нектаринов, что стало рекордным показателем. В том же году Россия закупила у Грузии 6364 тонны голубики, что составило 95,5% от всего произведенного объема.
Однако, несмотря на рост некоторых категорий экспорта, в других продуктах наблюдались снижения. В 2025 году экспорт мандаринов из Грузии в РФ сократился в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. Поставки грузинских вин в Россию также существенно уменьшились после введения акцизов в РФ в 2025 году: в первом полугодии 2025 года экспорт вина сократился на 43,7%. Эти колебания отражают не только изменения в спросе и предложении, но и влияние торговых отношений между двумя странами, в том числе, возможно, из-за изменения тарифов.