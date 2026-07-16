Россия купила 95% от всех экспортированных из Грузии яблок

С начала года Грузия экспортировала на внешние рынки 14,7 тыс. тонн яблок на общую сумму $11,2 млн, 95% всего экспорта данной продукции пришлось на РФ. Это следует из данных Национальной службы статистики Geostat.

Рост экспорта яблок по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 67% ($4,5 млн). В прошлом году на Россию приходился примерно такой же объем (95%) экспорта грузинских яблок. Годовой показатель экспорта яблок с августа 2025 года по июнь текущего года превысил 24 тыс. тонн стоимостью $18,2 млн. Это самый высокий показатель за последние пять лет.

Урожай яблок в Грузии собирают на востоке страны, в Горийском и Карельском районах. В Россию он экспортируется автотранспортом через КПП «Верхний Ларс» на североосетинском участке российско-грузинской границы.

Георгий Двали, Тбилиси