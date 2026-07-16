В Приангарье нашли деньги на ремонт закрытого аэропорта после обращения жителей к Путину

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что за счет внебюджетных источников власти нашли финансирование на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта города Киренск. Заявление было сделано после того, как жители Киренска провели митинг, а также записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что аэропорт закрыт с 1 июня.

В ролике, получившем распространение в социальных сетях, жители Киренска сообщили, что альтернативы воздушному транспорту в их городе нет. Железная дорога через Киренск не проходит, до ближайшей станции на БАМе необходимо ехать около десяти часов по грунтовой дороге. На ремонт ВПП, закрытой по предписанию Ростехнадзора, необходимо 40 млн руб. Плановый ремонт при этом намечен на 2028 год. Жители Киренска попросили ускорить ремонт. Население города — около 17 тыс. человек.

Глава Приангарья в своем Telegram-канале сообщил, что на совещании совместно с министрами регионального правительства, мэром Киренского округа Кириллом Свистелиным обсудил ситуацию, чтобы «принять все возможные меры для скорейшего возобновления полетов». Помимо привлечения внебюджетных источников региональные власти также договорились, что группа компаний «Истлэнд», которая является оператором аэродрома Киренска, также частично профинансирует ремонтные работы. По словам губернатора, работы будут организованы «в самое ближайшее время».

Влад Никифоров, Иркутск