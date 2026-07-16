«Полиметалл» завершил строительство фабрики на месторождении Ведуга

АО «Полиметалл» завершило строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Ведуга в Красноярском крае и приступило к пусконаладочным работам. Это первый актив компании в регионе. Месторождение, расположенное в Северо-Енисейском районе, является одним из крупнейших и наиболее перспективных в отрасли, отмечают в пресс-службе предприятия. Капитальные затраты в реализацию проекта составили 50 млрд руб. Ранее в АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» сообщали, что ввод комплекса в эксплуатацию запланирован во второй половине 2026 года.

«Плановая численность персонала после выхода Ведуги на производственные показатели составит 1,5 тыс. сотрудников. Для них построен вахтовый поселок»,— сообщили в АО «Полиметалл».

Новая фабрика на месторождении Ведуга рассчитана на обработку 2,2 млн т руды ежегодно и включает в себя участки дробления, измельчения, первичной и вторичной флотации, а также сушки концентрата. Готовую продукцию — концентрат упорных руд — в дальнейшем направят на доизвлечение золота на АГМК (структура «Полиметалла», Хабаровский край).

Разработка Ведуги ведется комбинированным способом: открытым и подземным. Добыча руды в карьере стартовала еще в 2024 году, с тех пор сырье накапливалось на складе. Подземный рудник начнет поставлять породу для переработки в 2029 году. По итогам 2026 года объем добычи на месторождении достигнет 1 млн тонн.

Рудные запасы месторождения (по состоянию на 1 февраля 2023 года) составляют 31,87 млн тонн руды со средним содержанием золота 3,9 г/т.

АО «Полиметалл» является одним из крупнейших производителей золота и серебра в России. Компания добывает ценные металлы и ведет геологоразведочные работы в Красноярском крае, Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелии, Якутии и на Чукотке.

Лолита Белова