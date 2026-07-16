Суд отказал во взыскании микрозайма с члена семьи нижегородского бойца СВО

Коллекторская организация проиграла иск к члену семьи погибшего бойца СВО в Нижегородской области о взыскании долга по микрозайму. Мировой суд в Городецком округе отказал ООО ПКО «Фабула» в исковых требованиях, сообщили в пресс-службе облсуда.

Договор займа ответчик заключила с ООО МФК «Вэббанкир» в 2021 году, но требуемую сумму с процентами в срок не вернула. В 2022 году микрофинансовая организация уступила право требования коллекторам.

Суд указал, что в соответствии с ФЗ от 7 октября 2022 года №377 в случае гибели участника СВО обязательства военнослужащего и членов его семьи по кредитным договорам прекращаются.

Галина Шамберина