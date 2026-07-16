Фридрих Мерц призвал США не вмешиваться в выборы в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал администрацию Дональда Трампа «не вмешиваться в выборы в его стране». По словам канцлера, он не хочет, чтобы «американское правительство или близкие к нему институты вмешивались в сентябрьские выборы в Германии».

«Мы, со своей стороны, не вмешиваемся в американские выборы»,— подчеркнул он. Как сообщает The Guardian, его слова стали ответом на решение Госдепартамента США выделить до $3 млн на поддержку европейских инициатив, разделяющих идеологию американского движения MAGA.

Об этих планах стало известно 13 июля. Тогда Госдеп заявил о выделении средств для благотворительных организаций, аналитических центров и деятелей в Европе, которые занимаются «решением проблем национального суверенитета, миграции, цензуры и судебных войн в соответствии с общей политической философией, правом и нашим общим западным цивилизационным наследием». Распределением финансирования будет заниматься Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, подразделение Госдепартамента США.

Алена Миклашевская