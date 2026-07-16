Стали известны подробности дела замначальника уголовного розыска орловского УМВД

В основу уголовного дела замначальника управления уголовного розыска УМВД по Орловской области Ивана Бусунчана легло обещание передать взятку от местного бизнесмена главе отделения собственной безопасности УФССП по региону. Речь идет о собственнике местного ООО «Хонзо» Дмитрии Терехове и подполковнике внутренней службы Максиме Волчкове. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 16 июня фигурант пообещал господину Волчкову передать ему 1 млн руб. от господина Терехова. За эту сумму сотрудник УФССП должен был помочь бизнесмену избежать временного закрытия кухни «Хонзо» на улице Фомина в Орле. При этом в документах должно было быть указано, что производство пищи приостановлено, а помещение опечатано.

Стать посредником в передаче взятки господин Бусунчан не смог по независящим от него обстоятельствам: о готовящемся преступлении стало известно силовикам.

В УМВД по Орловской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что проводят служебную проверку. Если она подтвердит вину Ивана Бусунчана, его планируют уволить из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

По данным Rusprofile, ООО «Хонзо» было зарегистрировано в Орле в октябре 2021 года для зрелищно-развлекательной деятельности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Дмитрий Терехов. На него также зарегистрировано ИП в Орле для розничной торговли бытовыми товарами. 2025 год «Хонзо» закончило с выручкой 43 млн руб. (+10%, годом ранее — 38 млн руб.) и чистой прибылью 34 тыс. руб. (-60%, годом ранее — 85 тыс. руб.).

О задержании высокопоставленного полицейского стало известно 15 июля. Уточнялось, что он подозревается в обещании посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что фигуранта отправили под домашний арест на два месяца.

Алина Морозова