Уфимца, стрелявшего возле Голубого озера, будут судить повторно

Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор 27-летнему фигуранту уголовного дела о хулиганстве на территории термального комплекса «Голубое озеро», сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Кармаскалинского района.

По данным ведомства, утром 19 октября 2025 года уфимец, находясь на Голубом озере, выстрелил в окружающих из травматического пистолета и распылил газ из перцового баллончика.

Ему было предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и умышленном причинении легкого вреда здоровью (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Кармаскалинский межрайонный суд оправдал обвиняемого, не найдя в его действиях состава преступления.

Верховный суд республики отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в другом составе суда.

Майя Иванова