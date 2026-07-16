Россия обратилась в ВТО для разрешения спора об углеродных тарифах ЕС

Россия попросила Всемирную торговую организацию созвать третейскую группу для разрешения спора о Пограничном корректирующем углеродном механизме (ПКУМ) ЕС. Власти России считают, что он ограничивает доступ конкурентной импортной продукции на европейский рынок. Об этом сообщило Минэкономики России.

«Кроме того, ПКУМ представляет собой пример злоупотреблений ЕС "зеленой повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС»,— указано в сообщении Минэкономики (цитата по ТАСС). Третейская группа должна оценить, соответствует ли углеродное регулирование ЕС соглашениям ВТО, добавили в ведомстве.

ПКУМ предполагает сбор за импорт металлов, цемента, химии, водорода, электроэнергии и других товаров с высоким углеродным следом. Первый этап введения регулирования начался в 2023 году. С 2026-го ввели обязательные углеродные сертификаты для импортеров. Цель ЕС — достичь климатической нейтральности к 2050 году.