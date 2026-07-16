Россия обратилась в ВТО для разрешения спора об углеродных тарифах ЕС
Россия попросила Всемирную торговую организацию созвать третейскую группу для разрешения спора о Пограничном корректирующем углеродном механизме (ПКУМ) ЕС. Власти России считают, что он ограничивает доступ конкурентной импортной продукции на европейский рынок. Об этом сообщило Минэкономики России.
«Кроме того, ПКУМ представляет собой пример злоупотреблений ЕС "зеленой повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС»,— указано в сообщении Минэкономики (цитата по ТАСС). Третейская группа должна оценить, соответствует ли углеродное регулирование ЕС соглашениям ВТО, добавили в ведомстве.
ПКУМ предполагает сбор за импорт металлов, цемента, химии, водорода, электроэнергии и других товаров с высоким углеродным следом. Первый этап введения регулирования начался в 2023 году. С 2026-го ввели обязательные углеродные сертификаты для импортеров. Цель ЕС — достичь климатической нейтральности к 2050 году.
Россия давно предупреждала о несоответствии Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) нормам Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку он, по мнению российской стороны, ограничивает доступ продукции на европейский рынок и является "злоупотреблением ЕС "зелёной повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС". Россия является членом ВТО с 2012 года. Хотя ВТО и призвана обеспечивать справедливые условия торговли, её эффективность падает, когда вступают в силу политические факторы, так как международное право разрешает странам защищать свои интересы и безопасность, ссылаясь на это при введении санкций.
Климатическое регулирование, такое как ПКУМ, является одним из острых пунктов повестки ВТО, по которому позиции стран ЕС и России расходятся. Российские компании ожидаются среди основных плательщиков этого налога. Вступление в силу ПКУМ может привести к снижению российского ВВП на 0,17% ежегодно, а в случае расширения охвата налога потери могут возрасти до 0,47%. Согласно текущему плану, переходный период ПКУМ завершится в 2025 году, и с 2026 года импортеры цемента, электроэнергии, удобрений, алюминия, железа и стали в ЕС будут обязаны уплачивать налог.