В Британии начали расследование в отношении TikTok

Британский регулятор медиарынка Ofcom начал расследование в отношении сервиса коротких видео TikTok. Проверка начата в связи с «опасениями, что дети могут столкнуться с вредным контентом» в социальной сети.

В мае регулятор осуществил предварительную проверку. Тогда Ofcom раскритиковал TikTok и призвал соцсеть к «более решительным мерам по обеспечению безопасности детей в интернете».

Директор по стратегии и исследованиям Ofcom Кейт Дэвис заявила в интервью BBC: «Мы обнаружили, что некоторые методы проверки возраста, используемые социальными сетями, работают недостаточно эффективно».

Ofcom отметил, что расследование может занять около трех месяцев. Сама компания завила, что «уверена в выполнении своих обязательств в соответствии с законом о безопасности в интернете и будет сотрудничать с Ofcom, чтобы это продемонстрировать».

Евгений Хвостик