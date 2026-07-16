Саратовская область отправила в ОАЭ почти миллион куриных яиц

В начале июля Саратовская область поставила в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 972 тыс. куриных столовых яиц. Подробности сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Инспекторы отобрали пробы для исследования на соответствие требованиям импортера. Анализ провела Саратовская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты проверили микробиологические показатели продукции, а также наличие в ней антибиотиков, сальмонеллеза и гриппа птиц. Партию признали соответствующей стандартам и выдали производителю ветеринарные сертификаты.

С начала 2026 года по 14 июля из Саратовской области отправили в ОАЭ порядка 2,6 млн яиц, уточнили в Россельхознадзоре.

Дарья Васенина