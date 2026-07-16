В Кишертском округе Прикамья частично отсутствует электроснабжение после дождей

Из-за обильных осадков резко вырос уровень воды в реках Мазуевка и Сединка в Кишертском округе. В результате частично подмыт участок дороги регионального значения, размыта часть муниципальных дорог.

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Как сообщила в соцсетях глава муниципалитета Наталья Колобова, после ливней в части округа пропало электроснабжение, по состоянию на 16 июля ряд населенных пунктов оставались без него. По ее словам, экстренные службы продолжают устранять неполадки на сетях. Предполагаемой причиной подтопления она назвала сход частного (незарегистрированного) пруда вблизи Седы. Согласно оценке главы, критическая ситуация миновала.

В поселках Седа и Мазуевка сегодня будет организован подвоз воды, жителей просят создать ее необходимый запас.