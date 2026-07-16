За гибель сельхозживотных в Новосибирской области в 2026 году страховые компании выплатили 860 млн рублей

В 2026 году страховые компании выплатили аграриям Новосибирской области 860 млн руб. за утрату крупного рогатого скота из-за болезней. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов на форуме «Всероссийский день поля». Почти 90% суммы — 763 млн руб. пришлось на дочернюю компанию «Россельхозбанка» «РСХБ-Страхование», еще 97 млн руб. выплатил «Ингосстрах». Выплаты произведены по событиям, связанным с инфекционными заболеваниями поголовья в начале 2026 года.

При этом общая сумма страховых возмещений сельхозпроизводителям региона в период с начала 2025 года по июль 2026-го достигла 890 млн руб. Новосибирская область заняла четвертое место по объему выплат аграриям после Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Всего в прошлом году в Сибири сельскохозяйственными предприятиями застраховано 1,4 млн условных голов крупного рогатого скота. Крупнейшими регионами по этому показателю стали Кузбасс (244 тыс. усл. голов), Алтайский край (219 тыс.) и Новосибирская область (212 тыс.). В первом полугодии 2026-го в Сибири застраховано 795 тыс. усл. голов.

Лолита Белова