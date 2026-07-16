Президент Туркмении впервые прибыл в Грузию
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл с первым государственным визитом в Тбилиси, сообщила газета «Туркменистан». Он планирует провести переговоры с руководством Грузии в узком кругу и расширенном составе.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
С президентом Грузии Михаилом Кавелашвили Сердар Бердымухамедов обсудит перспективы двустороннего сотрудничества и региональную повестку.
В рамках визита запланированы туркмено-грузинский бизнес-форум и передвижная выставка туркменской продукции. Стороны отмечали, что визит способствует развитию торгово-экономических связей между странами и развитию эффективного сотрудничества между деловыми кругами.